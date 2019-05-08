شكرا لقرائتكم الأهلي يرفض التفريط فى على معلول خلال الانتقالات الصيفية المقبلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو النادي الأهلي مجرد النظر في عروض رحيل التونسي علي معلول نجم الفريق، والتي بدأت تنهال على اللاعب قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورغم تمديد علي معلول لعقده مع الأهلي لمدة موسمين اضافيين بخلاف الموسم المتبقي في عقده، وذلك منذ فترة قصيرة، الا ان تألق الدولي التونسي بقميص النادي الأهلي جعله يدخل دائرة اهتمام العديد من الأندية الخليجية والأوربية، والتي دخلت بالفعل في مفاوضات شفهية مع عدد من مسئولي النادي الأهلي ،والذين من جهتهم اكدوا ان علي معلول ليس للبيع في الوقت الراهن.

من جانبه ، اكد علي معلول انه تحت امر النادي الأهلي، مبديآ سعادته بالوجود داخل القلعة الحمراء، وهو ما دفعه لتمديد عقده دون املاء اي شروط، مبديآ استعداده للبقاء في الأهلي حتي موعد اعتزاله كرة القدم.