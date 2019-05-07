BeIN HD1 كورة أونلاين kora مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة بث مباشر يلا شوت الشوط الأول kora live...

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مباريات اليوم بث مباشر رابط جوال مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة بث مباشر كورة أون لاين Kora star ، من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة ليفربول وبرشلونة مباشر اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2019 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في تمام:

الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة

الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة

الساعة 23:00 بتوقيت أبوظبي

وسيقام اللقاء على ملعب الانفيلد معقل فريق الريدز، ويمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة بث مباشر أونلاين كورة لايف kora online داخل المقال.

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ليفربول ضد برشلونة بث مباشر الشوط الاول، ستضم تشكيلة ليفربول اليوم أمام برشلونة كلا من: حراسة المرمى: أليسون – خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان ديك، روبرتسون – خط الوسط: فابينيو، هندرسون، ميلنر، فاينالدوم – خط الهجوم: ماني، أوريجي.

ستضم تشكيلة برشلونة اليوم امام ليفربول كالتالي: حراسة المرمى : تير شتيجن – خط الدفاع : سيرجي روبيرتو، بيكيه، لينجليه، جوردي ألبا – خط الوسط : راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، فيدال – خط الهجوم : ميسي، لويس سواريز، كوتينيو.

نزول الفريقين إلي أرض الملعب استعداداً لبداية أحداث الشوط الأول من المباراة.