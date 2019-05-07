UeFa شوف: بث مباشر مباراة ليفربول وبرشلونة يلا شوت Yalla كورة أون لاين رابط مشاهدة مباراة برشلونة...

بث مباشر مباراة ليفربول وبرشلونة يلا شوت بلس yalla plus كورة ستار رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة كورة اون لاين كورة لايف بث مباشر ليفربول يوتيوب، تعود اليوم الاثارة المُعتاد عليها حين يستقبل ليفربول فريق برشلونة على ملعب الأنفيلد في مواجهة اياب نصف النهائي في مباراة اختلف حولها الكثير بسبب نتيجة مباراة الذهاب فالبرسا استطاع الفوز بثلاثية نظيفة بالرغم من تقديم الريدز لمباراة رائعة لاسيما الشوط الثاني الذي أضاع فيه لاعبوه عدة فرص محققة للتسجيل.

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رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرشلونة بث مباشر يلا شوت كورة لايف بث مباشر برشلونة وليفربول كورة اون لاين بث مباشر برشلونة الاسطورة ليفربول وبرشلونة، وتنطلق المباراة اليوم في تمام التاسعة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة على قناة بي ان سبورت الأولى بتعليق تونسي خالص من عصام الشوالي ورؤوف خليف، وبالرغم من قوة ليفربول في المباراة الماضية وارغامه برشلونة على التراجع والدفاع إلا أن حضور ميسي المميز منح الفوز للعملاق الكتالوني وأصبحت مهمة العودة صعبة.

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يلا شوت بث مباشر برشلونة وليفربول كورة اون لاين مشاهدة مباراة برشلونة وليفربول بث مباشر ليفربول وبرشلونة كورة ستار كورة اون لاين بدون تقطيع، ويحتاج ليفربول للفوز بفارق أكثر من 3 أهداف للصعود وتعويض فارق الأهداف، ولكن في ظل هذه الرغبة الشديدة لاستجماع كل قواه تعرض الفريق لثلاث ضربات موجعة بفقدان 3 لاعبين من القوام الأساسي وهم مهاجمه البرازيلي فيرمينو ولاعب خط الوسط كيتا والنجم المتألق المصري محمد صلاح الذي حرمته الاصابة من خوض اللقاء.

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وسيخوض فالفيردي المباراة بقوته الضاربة الهجومية بميسي وسواريز ولكن طبقا للتقارير الاعلامية فانه في حيرة من مشاركة كوتينهو منذ البداية أم تأمين خط الوسط.

تشكيل ليفربول لمباراة الليلة وتغيير بسبب الاصابات جاء كالتالي: أليسون – أرنولد – فان دايك – ماتيب – روبيرتسون – ميلنر – فابينهو – هيندرسون – ماني – شاكيري – أوريجي.