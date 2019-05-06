كورة ستار مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي اليوم 6-5-2019 بث مباشر man city كورة لايف bein...

yalla shot مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي بث مباشر اليوم الاثنين6-5-2019 بث مباشر، فى أخر جولات الاسبوع السابع و الثلاثين من مباريات الدورى الانجليزى،فريق المان سيتى يتي فى المركز الثانيفي جدول ترتيب البريميرليج برصيد 92 نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول الذى يتصدر الجدول بعد فوزه على نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدفين و يأمل فى تحقيق الفوز لاستعادة الصدارة و الحصول على الدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي، و يستعد سيتى بنجومه ساني وأجويرو وسترلينج لتحقيق الفوز.

يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي بث مباشر

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي اليوم الاثنين على ملعب إستاد الاتحاد فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت قطر و السعودية، الحادية عشر بتوقيت الامارات.

kora life بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي

مباراة مانشستر سيتي اليوم بث مباشر على قنوات بى ان سبورت الرياضية على قناة beIN SPORTS HD 2

الدقيقة الثالثة من الشوط الاول النتيجة هى التعادل السلبى