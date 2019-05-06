اسرع رابط live: بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي يلا شوت yalla shoot مانشستر سيتي وليستر...

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شهد ملعب المباراة وصول الفريقين ودخولهم إلى غرف الملابس الخاصة لبحث التشكيل النهائي استعداداً لخوض عمليات الإحماء داخل الملعب.