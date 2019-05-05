اونلاين | مشاهدة مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي بث مباشر اليوم الأحد 05/05/2019 الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي بث مباشر اليوم الأحد 05/05/2019 الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي مباشر يلا شوت حصري بدون تقطيع، يستضيف نادي بيراميدز (الأهرام) نظيره المصري البورسعيدي مساء يوم الأحد الموافق 5 مايو 2019 وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثلاثون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وسوف تقام المباراة علي أرضية ملعب ستاد الجيش، وجدير أن مباراة الذهاب إنتهت بتعادل بنتيجة ثلاث أهداف لمثلهما لقاء سيكون صعب على الطرفين من أجل ثلاث نقاط غالية.

رابط يوتيوب بث مباشر مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي اونلاين، ويدخل بيراميدز مباراة المصري البورسعيدي بروح معنوية نوعا ما منخفضة بعد أن تعرض لتعادل مع نادي مصر المقاصة في الدوري نتيجة هدف لمثله ويريد نادي بيراميدز الإنتفاضة وتحقيق الإنتصار على نظيره المصري البورسعيدي الذي يعيش فترة جيدة تحت قيادة المدير الفني إيهاب جلال هذا ويحتل نادي بيراميدز المركز الأول في ترتيب الدوري المصري برصيد 64 نقطة ويحتل نادي المصري المركز الرابع برصيد 47 نقطة ويأمل في تحقيق الإنتصار من أجل الحفاظ على مركز مؤهل الكونفدرالية الموسم المقبل.

بطاقة مباراة بيراميدز Vs المصري البورسعيدي

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