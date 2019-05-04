Youtube برشلونة وسيلتا فيجو رابط الاسطورة Yallakora بث مباشر مباراة برشلونة ضد سيلتا فيغو يلا شوت...

يلا شوت برشلونة وسيلتا فيجو، بث مباشر اليوم نتابع معكم رابط مباراة كرة القدم بين نادي برشلونة ونادي سيلتا فيجو في الأسبوع 37 من عمر الدوري الأسباني الممتاز بعد أن ضمن البارسا اللقب بفارق النقاط بينه وبين المركز الثاني، ونتابع معكم رابط بث مباراة برشلونة وسيلتا فيجو اليوم تابع لايف عبر رابط الاسطورة إتش دي، ونرصد لكم العديد من التقارير الإخبارية حول المباراة الهامة.

كورة ستار برشلونة وسيلتا فيجو، تنطلق المباراة اليوم السبت 4 مايو 2019 في تمام الساعة 8:45 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 9:45 مساءًا بتوقيت السعودية، على قناة بي إن سبورت إتش دي 3، الأسبوع 36 من الدوري الأسباني الممتاز، على ملعب بالايدوس معقل نادي سلتا فيجو، تحكيم خوسي ماريا، والتعليق خليل البلوشي، مباراة العودة اليوم.

برشلونة وسيلتا فيجو

يلا شوت برشلونة وسيلتا فيجو، انتهت مباراة الذهاب بين برشلونة وسلتا فيجو بفوز البارسا بهدفين مقابل لاشئ، في مباراة يوم 22 ديسمبر 2018 على ملعب الكامب نو، سجل الأهداف اللاعب ميسي واللاعب عثمان ديمبلي، وقرر المدير الفني إراحة ميسي اليوم للإستعداد لمباراة العودة في دوري الأبطال منتصف الأسبوع، وذلك بعد أن ضمن البارسا الفوز رسميًا باللقب الكبير بأسبانيا.

Advertisements

تابع لايف برشلونة وسييلتا فيجو، نادي برشلونة فاز رسميًا بالدوري الأسباني بعد الوصول للنقطة 83 من أصل 35 مباراة، والمركز الثاني أتلتيكو مدريد 36 مباراة خاضها ويمتلك 74 نقطة، أي أن البارسا ليس في حاجة للنقاط المتبقية في المباريات المقبلة له، ويستعد للتتويج رسميًا بالدوري بعد مرور ثلاث جولات له، كما يستعد للفوز مرة أخرى على ليفربول في الأنفيلد في مباراة عودة دوري أبطال أوروبا الدور نصف النهائي.

رابط بث برشلونة وسيلتا فيجو

كورة لايف برشلونة وسيلتا فيجو،برشلونة وسيلتا فيجو kooora، برشلونة وسيلتا فيجو تابع لايف، دوري برشلونة وسيلتا فيجو، الاسطورة برشلونة وسيلتا فيجو، مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو، مشاهدة مباريات برشلونة وسيلتا فيجو، مشاهدة نتيجة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو، برشلونة وسلتا فيجو اليوم، نتيجة مباراة برشلونة وسلتا فيجو، يلا شوت برشلونة وسلتا فيجو، برشلونة وسلتا فيجو yallashoot، yalla-shoot، yalla shoot، يلا شوت برشلونة وسيلتا فيجو، بث مباشر برشلونة وسيلتا فيجو.

لعل ميسي سوف يغيب عن مباراة اليوم أمام سيلتا فيجو، وذلك بقرار إراحته للتحضير لمباراة ليفربول المقبلة بعد أيام قليلة على ملعب الأنفيلد معقل نادي الريدز.

بعد قليل نتابع معكم مباراة اليوم بين برشلونة وسيلتا فيجو، في الدوري الأسباني الممتاز على قناة بي إن سبورت، وقمنا بالإشارة إلى توقيت البث، ونتابع المزيد.