يلا شوت plus مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بث مباشر كورة لايف yalla shoot كورة ستار بث...

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لقد وصلت حافلتي فريق نيوكاسل يونايتد صاحب الأرض والجمهور وفريق ليفربول المُستضاف إلى الملعب الآن ودخلوا جميعاً إلى غرف ملابسهم للاستعداد للبدء في عمليات الإحماء قبل انطلاق المباراة.