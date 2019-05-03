مصيف مارينا حديث أعضاء الأهلي

استفسر عدد كبير من أعضاء النادي الأهلي عن مصيف مارينا الذي أعلن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب عن توقيععقد معه لإقامة شاليهات مصيفية للأعضاء بالتعاون مع إحدى الفنادق الكبرى التي
يملكها هشام زعزوع وزير السياحة السابق.
وساد إقبال كبير من أعضاء النادي على المصيف من أجل الحجز به واستفسروا من مسؤولي النادي عن مصاريف ومواعيد حجز الرحلات.
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