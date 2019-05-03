مصيف مارينا حديث أعضاء الأهلي

استفسر عدد كبير من أعضاء النادي الأهلي عن مصيف مارينا الذي أعلن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب عن توقيع عقد معه لإقامة شاليهات مصيفية للأعضاء بالتعاون مع إحدى الفنادق الكبرى التي عقد معه لإقامة شاليهات مصيفية للأعضاء بالتعاون مع إحدى الفنادق الكبرى التييملكها هشام زعزوع وزير السياحة السابق. وساد إقبال كبير من أعضاء النادي على المصيف من أجل الحجز به واستفسروا من مسؤولي النادي عن مصاريف ومواعيد حجز الرحلات.

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