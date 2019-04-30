بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والجزيرة في نهائي دوري سوبر السلة

تقدم بوابة الوفد خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والجزيرة والتي ستقام في السادسة مساء اليوم الثلاثاء بنهائي بطولة دوري السوبر لكرة السلة. بطولة دوري السوبر لكرة السلة. وفي حال فوز الزمالك اليوم سيحسم اللقب حيث فاز في المباراتين السابقتين بنتائج 87 – 85 و 88-84 وفي حال فوز الجزيرة سيؤجل الحسم إلى المباراة الرابعة. مشاهدة مباراة الزمالك والجزيرة ..

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