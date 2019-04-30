موعد مباراة الزمالك والجزيرة والقنوات الناقلة في نهائي دوري سوبر السلة

يواجه الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك نظيره الجزيرة مساء اليوم الثلاثاء بصالة الشباب والرياضة ب6 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثالثة بنهائي دوري سوبر السلة للرجالفي نظام Best of 5.
موعد مباراة الزمالك والجزيرة
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة،
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجزيرة
وتذاع المباراة بشكل حصري عبر قناة صدى البلد 2.
جدير بالذكر تأهل الزمالك للنهائي على حساب الأهلي بثلاث مباريات مقابل مباراة، بينما تأهل الجزيرة على حساب الاتحاد السكندري بثلاث مباريات مقابل اثنين.
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