مشاهدة مباراة توتنهام واياكس بث مباشر اليوم الثلاثاء 30-4-2019 يلا شوت في دوري أبطال أوروبا

نقدم لكم خدمة مشاهدة مباراة توتنهام واياكس بث مباشر يلا شوت يوتيوب كورة لايف في اللقاء الذي يجمع بينهما الليلة ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يسعى كل فريق بالفوز في مباراة الذهاب من أجل تسهيل الأمور في لقاء العودة، ويدخل كل فريق هذه المواجهة ساعيًا إلى إحراز أولى الأهداف في الدقائق الأولى من المباراة، وعلى الجانب الآخر هناك مباراة منتظرة غدا بين برشلونة وليفربول على كامب نو وسط ترقب الملايين من متابعي دوري أبطال أوروبا لمشاهدة مباريات نصف النهائي وتسعى الأندية الأربعة إلى الوصول للمباراة النهائية وتحقيق اللقب.

استطاع نادي توتنهام الوصول لمباراة نصف النهائي بعدما حقق انتصارا ثمينا على مانشستر سيتي في مباراة ربع النهائي بينما حقق نادي اياكس مفاجأة غير مسبوقة بالفوز على نادي يوفنتوس الإيطالي ليضرب موعدًا مع توتنهام الإنجليزي في مباراة قوية منتظرة الليلة بين الفريقين بث مباشر مباراة توتنهام واياكس.

وتشهد بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم مفاجأت عديدة بعد خروج نادي ريال مدريد من الدور الـ 16 وخروج نادي يوفنتوس وتأهل غير متوقع لنادي أياكس الهولندي للمباراة نصف النهائية، وننتظر الليلة مواجهة قوية تجمع بين الفريقين ويسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة من أجل وضع قدم في المباراة النهائية، كما يسعى كل مدير فني الليلة بالدفع بأفضل تشكيلة وذلك من أجل تحقيق الفوز في مباراة قوية منتظرة من جانب عشاق ومتابعي ليالي دوري أبطال أوروبا البث المباشر لمباراة توتنهام واياكس الهولندي.

تم تحديد موعد اللقاء ليكون اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب وايت هارت لين وتنقل قناة بي ان سبورت 1 اللقاء بتعليق حفيظ دراجي وؤوف خليف.