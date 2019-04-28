“أستقبل الآن” تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم الأحد...

نقدم لكم أهم ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم الأحد ضمن مباريات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، يحل يستقبل الفارس الأبيض فريق النجم الساحلي لحساب مباريات إياب دور 8 من الكونفدرالية، وهي المباراة التي ينتظرها الكثير من الفارس الأبيض في مكان وسط توقعات كبيرة بتحقيق نتيجة جيدة بالنسبة للزمالك.

ومن خلال المقال، سنتعرف على أهم القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم في الكونفدرالية وكذلك موعد المباراة، بالإضافة لمتابعة مستمرة لكافة الأخبار المتعلقة بالمباراة وتشكيل الفريقين خلال هذه المباراة الهامة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي



تعد مباراة النادي الزمالك المصري من أهم ما يبحث عنه الكثير من الجماهير خلال الساعات الحالية، حيث يخوض النادي الزمالك مباراة اليوم في دور نصف النهائي بعدما حقق الفوز على حسنية أغادير خلال الدور السابق، ويطمح الفارس الأبيض في تحقيق نتيجة جيدة خلال مباراة اليوم لمواصلة المشوار خلال البطولة الإفريقية.

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موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي



من المقرر أن يكون موعد ماتش الزمالك وحسنية أغادير اليوم الأحد الموافق 28-4-2019 في ذهاب نصف النهائي بالكونفدرالية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم مجاناً

يبحث عدد كبير من الجماهير عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك وحسنية أغادير اليوم، وذلك نظراً لاحتكار مجموعة قنوات بي ان سبورت لحقوق نقل كافة مباريات البطولة حصرياً عبر قنواتها المشفرة، حيث ستكون قناة بي ان سبورت HD1 من أهم القنوات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم.

أما عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم على جميع الأقمار الصناعية، فيمكنكم التعرف على القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك وحسنية أغادير علي جميع الأقمار دون النايل سات عبر الترددات التالية:

قناة RTI 1 على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة TVT على القمر ياه سات 52 E عبر التردد 12347 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة ORTM على القمر يوتلسات 9 E عبر التردد 12034 معدل ترميز 27500 استقطاب عمودي

تردد قناة RTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 10804 معدل ترميز 30000 استقطاب افقي

تردد قناة ORTB على القمر يوتلسات 16 E عبر التردد 11804 معدل ترميز 30000 استقطاب أفقي

وسنواصل متابعة كافة أخبار القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم في دوري أبطال إفريقيا، وعرضها على حضراتكم فور الإعلان عن ذلك، فتابعونا.

تحديث: ستكون القناة الثانية المصري الأرضية، وقناة النيل عبر التردد الأرضي من أهم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم مجاناً.