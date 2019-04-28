يلا شوت…بث مباشر مباراة الزمالك والنجم الساحلى| مشاهدة مباراة الزمالك والنجم bein sport...

الآن حصرياً مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر اليوم الأحد 28 ابريل 2019، المباراة فى ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، كان فريق الزمالك قد تخطى فريق حسنية أغادير بشق الأنفس، بعد تعادله ذهاباً فى المغرب بدون أهداف، و فوزه فى استاد الجيش بالسويس بهدف نظيف، بينما صعد فريق النجم الساحلى بعد تخطيه عقبة الهلال السودانى و فوزه عليه ذهاباً و اياباً 5/2،فريق الزمالك تعرض فى أخر مباراة له فى الدورى للهزيمة فريق بيراميدز بهدف نظيف، و فقد القمة لصالح بيراميدز و الاهلى، يغيب عن الزمالك عدد من اللاعبين الهامين منهم نجم خط الوسط فرجانى ساسى، و خالد بوطيب، بينما يغيب كريم عريبي من فريق النجم الساحلى نتيجة طرده فى مباراة الهلال السودانى.

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مباراة الذهاب بين الزمالك و النجم الساحلى اليوم الاحد 28-4-2019 سوف تقام فى مصر على ملعب استاد بترو سبورت الرياضى، فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت السعودية و العراق و قطر، الحادية عشر بتوقيت الامارات و سلطنة عمان

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كورة ستار شاهد مباراة الزمالك و النجم الساحلى بث مباشر الليلة على قنوات بى ان سبورت الرياضى و ستذاع المباراة على قناة beIN SPORTS HD 1 و تم اختيار على محمد على و عصام الشوالى للتعليق على مباراة الزمالك، اتحاد كرة القدم المصرى يعلن تأجيل لقاء الزمالك والإنتاج الحربى فى الدورى المصرى قبل مباراة العودة مع النجم الساحلى فى تونس، جدير بالذكر أن هناك الالاف من جماهير نادى الزمالك قد تم نقلهم اليوم الى ستاد بترو سبورت لمشاهدة مباراة الزمالك و النجم الساحلى حيث وافق الامن على حضور 30 ألف متفرج من جماهير الزمالك فى مباراة الليلة بين الزمالك و النجم الساحلى التونسى.

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تشكيل الزمالك اليوم

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم “جنش”.

خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمود حمدي “الونش”، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز وأمامهما إبراهيم حسن، يوسف أوباما، كهربا.

خط الهجوم: عمر السعيد.

سنضع روابط البث المباشر قبل المباراة