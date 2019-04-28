كورة ستار.. مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر kora star يوتيوب يلا شوت | مشاهدة ماتش الزمالك...

يستضيف ملعب برج العرب في الإسكندرية واحدة من المباريات الهامة والكبيرة بين الزمالك والنجم الساحلي التونسي اليوم الأحد الموافق 28 أبريل 2019 والتي ستكون لحساب مباريات الذهاب بنصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019 وجميع محبي ومتابعي الفريقين يريدون مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر كورة ستار اليوم مجانا في الكونفدرالية الإفريقية عبر الإنترنت، وهم ممن لا يمتلكون اشتراك في باقة قنوات بي إن سبورت المشفرة الناقل الحصري لمباريات تلك البطولة الإفريقية في الوطن العربي والشرق الأوسط.

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تنطلق مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر اليوم الأحد الموافق 28 أبريل 2019 لحساب مباريات الذهاب بنصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والقدس، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية والعراق والمغرب، ويمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر كورة اون لاين اليوم مجانا على موقعنا عبر هذه الصفحة في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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وكشفت بعض الصحف الرياضية صباح اليوم، أن كريستيان جروس مدرب الفارس الأبيض قد أعلن قائمة الزمالك لمواجهة النجم الساحلي التونسي في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم “جنش” – عماد السيد

الدفاع : محمد عبد السلام – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش” – حمدي النقاز – بهاء مجدي – عبد الله جمعة

وسط الملعب: طارق حامد – محمود عبد العزيز – أحمد سيد “زيزو” – محمد عنتر – يوسف إبراهيم “أوباما” – محمود عبد المنعم “كهربا” – أيمن حفني – إبراهيم حسن – محمد إبراهيم

الهجوم : حميد أحداد – عمر السعيد

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