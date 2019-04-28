اونلاين | kooora.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر اليوم الأحد 28-4-2019 live

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kooora.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر اليوم الأحد 28-4-2019 live

يواجه فريق مانشستر سيتي، منافسه فريق بيرنلي اليوم الأحد 28 أبريل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب تيرف مور، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي :-

حراسة المرمى : ايدرسون.

خط الدفاع : والكر - لابورت - ستونز - ميندي.

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خط الوسط : جوندوجان - ديفيد سيلفا - دي بروين - برناردو - رحيم سترلينج.

خط الهجوم : سيرجو أجويرو.

kooora.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر اليوم الأحد 28-4-2019 live

وستقام المباراة بين فريق مانشستر سيتي، وفريق بيرنلي في الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

kooora.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر اليوم الأحد 28-4-2019 live

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق مانشستر سيتي، ضد فريق بيرنلي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر موقع الخليج 365 الرياضي.