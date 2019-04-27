اونلاين | اون لاين يلا شوت حصري مشاهدة مباراة النصر والاتحاد بث مباشر اليوم السبت 27/04/2019 كأس خادم الحرمين الشريفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اون لاين يلا شوت حصري مشاهدة مباراة النصر والاتحاد بث مباشر اليوم السبت 27/04/2019 كأس خادم الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الاسطورة تابع لايف مشاهدة مباراة النصر والاتحاد بث مباشر يلا شوت جوال نقل يوتيوب بدون تقطيع يفتتح ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة ) أبوابه لاستقبال لقاء النصر السعودي والاتحاد اليوم في إطار نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يدخل الاتحاد بقيادة خوسيه لويس سيرا من أجل الفوز وصرحت منافذ بيع تذاكر مباراة الاتحاد والنصر ، على انتهاء كافة التذاكر التي تجاوز عددها 40 ألف تذكرة وشهدت المنافذ إقبال عدد كبير وهناك مؤشرات تؤكد علي أن 70 في المائة من التذاكر تم تخصيصها لجماهير الاتحاد المستضيف بينما 30 في المية جماهير الضيف نادي النصر.

رابط مشاهدة مباراة النصر والاتحاد مباشر اون لاين يلا شوت حصري الجدير أن النصر يدخل المباراة بروح معنوية مرتفعة فهو يتصدر ترتيب الدوري السعودي "دوري المحترفين" برصيد 64 نقطة بعد أن خاض 28 مباراة فاز في 20 مباراة وتعادل في 4 وخسر في 4 بينما يحتل نادي الاتحاد المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة بعد خوضه 28 مباراة ويذكر أن الاتحاد فاز في الجولة الماضية على حساب الاتفاق بهدفين في الدوري بينما تعادل امام لوكوموتيف طشقند في دوري أبطال آسيا بنتيجة هدف مقابل هدف.

بطاقة مباراة الإتحاد Vs النصر

Advertisements