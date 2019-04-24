فكرة جديدة في ريال مدريد لضم لاعب ليفربول

كشف موقع “دون بالون” الإسباني، بأن ريال مدريد استقر على التعاقد مع السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول خلال الميركاتو القادم بعد فشل التوصل لاتفاق مع كيليان مبابي مهاجم سان جيرمان.

وأشار الموقع إلى أن ليفربول لن يتنازل عن خدمات ماني إلا في حالة حصوله على 200 مليون يورو خاصة بعد تألق اللاعب هذا الموسم في البريميرليغ.

وحسب الموقع، طلب ريال مدريد بالفعل الحصول على خدمات ماني مقابل 180 مليون يورو، ولكن عن طريق صفقة تبادلية، يقدم فيها الملكي موهبته ماركو أسينسيو المقدرة بـ150 مليون يورو مع دفع 30 مليون يورو إضافية، مما يعني إغلاق الصفقة عند حاجز الـ180 مليون يورو، وهو رقم قريب مما طلبه ليفربول.

ولكن المشكلة الوحيدة هي أن ليفربول يقدر أسينسيو بـ100 مليون يورو فقط، مما يعني ضرورة دفع الريال 80 مليون يورو كمبلغ إضافي للحصول على خدمات ماني.