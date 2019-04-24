شكرا لقرائتكم العربى بدر..هل يمنحه لاسارتي "قُبلة الإنطلاقة" الكروية أمام المصري؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

هل يُفاجئ الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي الجميع ويدفع بالصاعد العربي بدر لاعب فريق 2001 بالأهلي مواجهة المصرى البورسعيدى؟

سؤال بدأ يفرض نفسه على سطح الأحداث الكروية خلال الساعات الماضية بعدما ضربت لعنة الإصابات خط وسط المارد الأحمر فى الوقت الذى انضم فيه اللاعب لقائمة مباراة المصرى البورسعيدى والتى يغيب عنها كلاً من عمرو السولية للأيقاف وحسام عاشور للأصابة .

الأهلي يلتقي المصرى البورسعيدى فى الثامنة من مساء غداً ،الخميس، على ستاد المكس فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري العام

ويعاني الاهلي من غياب عدة لاعبين في خط الوسط قبل لقاء القمة المرتقب إذ يغيب عمرو السولية للإيقاف فيما ضربت الإصابة كلاً من حسام عاشور وهشام محمد .

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عربي بدر لاعب ناشئين المارد الأحمر من مواليد 2001 ، مركزه لاعب وسط مدافع ، توج بسبعة بطولات مع الاهلى فى قطاع الناشئين ، مثله الأعلى محلياً حسام غالى كابيتانو الأهلى السابق وعالمياً بول بوجبا نجم منتخب فرنسا ومانشستر يونايتد .

مارتن لاسارتى أعلن قائمة الأهلى فريقه لمواجهة المصرى وضمت كلا من على لطفى ومصطفى شوبير وأحمد فتحى وأيمن أشرف ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وحمدى فتحى وحسين الشحات وعلى معلول وناصر ماهر وهشام محمد ورمضان صبحى وصالح جمعة وأحمد الشيخ ووليد أزارو وصلاح محسن وباسم على وجيرالدو وجونيور أجايى وعربى بدر.

المستوى الجيد الذى ظهر به العربي بدر في التدريبات الماضية مع الفريق الأول جعل كثير من الخبراء يُرشحونه لأن يكون له دور مع المارد الأحمر في الفترة المقبلة ومنها بالطبع مباراة المصرى البورسعيدى المصيرية خاصة وأن لاسارتي سبق وأشاد بقدرات اللاعب أكثر من مرة وأكد إنه سيكون مستقبل خط الوسط في الأهلي.

ونصح الخبراء المدير الفني للأهلي بالإستعانة بالصاعد العربي بدر ليكون بمثابة الأختيار الضرورة والحل السحري لأنقاذ "وسط" الاهلي في القمة وتبقي الكرة في ملعب لاسارتي الذى سيكون عليه تحديد مصير لاعب صاعد واعد مثل العربي بدر في مواجهة المصرى وهو ما سيتضح خلال الساعات القليلة المقبلة.

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