شكرا لقرائتكم الأهلى ضد المصرى .. الفريق البورسعيدى فى ورطة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الاهلي ضد المصري فى الدوري

أصبح فريق المصرى البورسعيدى فى ورطة حقيقة بعد تغيير ملعب مباراته أمام الأهلى المقرر لها مساء بعد غد الخميس فى الدورى المصرى من استاد السويس إلى استاد المكس بالإسكندرية.

الأهلي والمصرى فى الدورى

وبات الفريق البورسعيدي في مأزق بعد الترتيب للسفر إلى السويس وتغيير الملعب بشكل مفاجئ من لجنة المسابقات باتحاد الكرة، مما يضطر الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال إلى البحث عن مكان للإقامة فى الإسكندرية وهو أمر بالغ الصعوبة فى ظل ضيق الوقت.

مباراة الأهلى والمصرى فى الدورى

ويأمل الفريق فى حل أزمة الإقامة حيث كان مقرر السفر للسويس اليوم للمبيت هناك لكن تغيير الملعب أرغمه على تغيير الوجهة للإسكندرية.

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