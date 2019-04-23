الأهلى ضد المصرى .. الفريق البورسعيدى فى ورطة...

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جدة - عمرو شويل الاهلي ضد المصري فى الدوري
أصبح فريق المصرى البورسعيدى فى ورطة حقيقة بعد تغيير ملعب مباراته أمام الأهلى المقرر لها مساء بعد غد الخميس فى الدورى المصرى من استاد السويس إلى استاد المكس بالإسكندرية.
الأهلي والمصرى فى الدورى
وبات الفريق البورسعيدي في مأزق بعد الترتيب للسفر إلى السويس وتغيير الملعب بشكل مفاجئ من لجنة المسابقات باتحاد الكرة، مما يضطر الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال إلى البحث عن مكان للإقامة فى الإسكندرية وهو أمر بالغ الصعوبة فى ظل ضيق الوقت.
مباراة الأهلى والمصرى فى الدورى
ويأمل الفريق فى حل أزمة الإقامة حيث كان مقرر السفر للسويس اليوم للمبيت هناك لكن تغيير الملعب أرغمه على تغيير الوجهة للإسكندرية.
قائمة المصري ضد الاهلى
وأعلن ايهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى، عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق للفريق والذى سيبدأ بالإسكندرية مساء اليوم استعداداً للمباراة المؤجلة من الجولة التاسعة عشر للدورى والتى تجمعه بنظيره الأهلى والمقرر إقامتها فى الثامنة مساء بعد غدٍ الخميس على ستاد المكس بالإسكندرية.
وتضم القائمة 22 لاعباً هم: أحمد مسعود، محمود السيد، الناشئ محمد شحاته لحراسة المرمى.
أحمد شوشة، محمود حمد، اسلام أبو سليمة،مصطفى طيارة، كريم العراقى، الناشئ حسام أشرف لخط الدفاع.
عمرو موسى، فريد شوقى، ايزى ايميكا، سعيدو سينبورى، اسلام عيسى، محمد جابر، أحمد ياسر، عبد الناصر دى ماريا، عمر كمال عبد الواحد، حسين رجب، الناشئ مصطفى أيمن لخط الوسط.
محمود وادى، أوستين أموتو لخط الهجوم.
كان الفريق قد أدى قبل قليل مرانه الأساسى استعداداً للمباراة وهو المران الذى ركز فيه الكابتن ايهاب جلال على تطبيق العديد من الجمل الخططية التى تدرب الفريق عليها كثيرا خلال التدريبات الماضية، واختتم المران بتقسيمة مصغرة شهدت حماساً كبيراً من جميع اللاعبين.
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