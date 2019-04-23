رابط مباراة الهلال والاستقلال Hilal-TV “الاسطورة للبث المباشر” مشاهدة يلا شوت الهلال...

نتابع معكم رابط الهلال والاستقلال لمشاهدة مباراة الهلال السعودي اليوم ضد الاستقلال الإيراني، وذلك في مباراة اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2019، الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ونتابع معكم رابط الاسطورة إتش دي Livehd7 لمشاهدة مباراة الهلال والاستقلال الايراني اليوم، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل محتوى متميز، تابع الأخبار الهامة ونتيجة مباراة الذهاب.

نتابع معكم الأخبار المتنوعة عن المباراة

رابط الهلال والاستقلال

مباراة العودة اليوم بين نادي الهلال السعودي ونادي الاستقلال الإيراني، وانتهت مباراة الذهاب بفوز النادي الإيراني بهدفين مقابل هدف، وذلك في مباراة 8 أبريل 2019، التي أقيمن على إستاد حمد بن خليفة، والمباراة شهدت حصول نادي الاستقلال على أربعة كروت صفراء، حيث شهدت المباراة جو متوتر، وسجل هدف الهلال اللاعب جوميز، وسجل أهداف الاستقلال اللاعب علي كريمي واللاعب بيجمان منتظري.

ترتيب المجموعة الثالثة C

نادي الهلال السعودي يحتل المركز الأول في مجموعته، وذلك برصيد 6 نقاط قبل مباراة اليوم، فاز في مبارتين، وخسر في مباراة، وسجل خمسة أهداف حتى الآن نادي لخويا يأتي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط من أصل فوز وتعادل في ثلاث مباريات خاضها وفي المركز الثالث نادي الاستقلال برصيد 4 نقاط من أصل فوز وخسارة وتعادل. المركز الأخير نادي العين الإماراتي برصيد نقطتين من أصل تعادل في مبارتين وخسر في مباراة واحدة حتى الآن.

جدول مباراة الهلال ضد الاستقلال

المباراة الهلال والاستقلال البطولة دوري أبطال آسيا الدور مرحلة المجموعات الملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة الحكم ريوجي ساتو التعليق سوار الذهب المجموعة الثالثة C نوع المباراة مباراة العودة نتيجة مباراة الذهاب فوز الاستقلال بنتيجة 2-1 موعد المباراة اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2019 توقيت المباراة الساعة 6:00 مساءًا بتوقيت السعودية والسابعة بتوقيت الإمارات القنوات الناقلة قناة بي إن سبورت إتش دي 3

البث المباشر رابط الهلال والاستقلال

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