تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والنجم الساحلي اليوم مجانا في الكونفدرالية...

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والنجم الساحلي مباشرة مجانا اليوم الاثنين 22-4-2019، ومباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي اليوم، هي في مباريات الإياب من جدول مباريات ربع نهائي كاس الكونفدرالية الإفريقية 2018/2019، والتي يستقبل من خلالها الهلال النجم الساحلي، على ارضية ستاذ بترو سبورت في الجمهورية المصرية، والتي يدخلها كل طرف على تحقيق إيجابية، من اجل ضمن التأهل إلى مباريات نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الهلال والنجم الساحلي مباشرة اليوم

بداية مشاهدة مباراة الهلال والنجم الساحلي مباشرة اليوم الاثنين، سيكون ابتداء من الساعة السادسة مساءا، بتوقيت غرينتش العالمي، وفي الساعة السابعة بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، وفي الساعة الثامنة بتوقيت مصر والسودان، وفي تمام الساعة التاسعة من ليلة الاثنين، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القناة الناقلة لمباراة الهلال والنجم الساحلي مباشرة اليوم

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي مباشرة اليوم، ستكون أولا هي مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، القناة الناقلة لمباريات كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باللغة العربية، وستعرض متابعة مباراة النجم الساحلي والهلال السوداني اليوم، مباشرة على قناة بي إن سبورت HD 1، وسيتواجد في التعليق على مباراة اليوم، معلقين وهما كل من المعلق سوار الذهب، على القناة الصوتية الأولى، وعلى القناة الصوتية الثانية، سيتواجد المعلق نوفل باشي.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والنجم الساحلي مباشرة

القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والنجم الساحلي مباشرة مجانا، ستكون هي فناة السودانية الأرضية المفتوحة، وذلك في ظل منح “الكاف”، الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، حق بث المباراة للفريق صاحب الأرض والجمهور مجانا.

في هذه الفقرة إليكم تردد بعض القنوات المجانية الناقلة لمباراة الهلال السوداني اليوم والنجم الساحلي، والتي من المنتظر أن تعرض متابعة مباراة الهلال والنجم مجانا اليوم.

القناة التردد القمر الصناعي ارينا سبورت 11798 أسترا 3 A قناة إدمان اربيذجان 11175 اوروبا ستار 1

مباراة الهلال والنجم الساحلي اليوم

وكانت نتيجة مباراة الهلال السوداني والنجم الساحي، في مباراة الذهاب، انتهت بفوز النجم الساحلي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، مما يجعله يدخل مباراة الإياب اليوم، وهو قريب من التأهل نسبيا، إلى دور النصف النهائي، حيث تكفيه نتييجة التعادل لذلك، لكن في المقابل على الهلال السوداني، تحقيق نتيجة الفوز على الأقل بهدف دون رد، من أجل العبور إلى المربع الذهبي.