شكرا لقرائتكم اخبار الاهلى اليوم الجمعة 19-4-2019 ولاسارتى يواجه شبح الإقالة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اخبار الاهلى اليوم الجمعة 19-4-2019



شهدت اخبار الاهلى اليوم الجمعة 19-4-2019 العديد من الأحداث الهامة والتى يأتى على رأسها لاسارتى المدير الفنى للنادي الأهلى يواجه شبح الإقالة بعد الخسارة أمام بيراميدز.

عدلى القيعى يكشف كواليس أزمة الجماهير فى مباراة بيراميدز



كشف عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي كواليس أزمة تأخر وصول موافقة حضور الجماهير لمباراة بيراميدز.

أوضح عدلي القيعى خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلى أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى اتصل بهاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، وطالبه بتفسير تأخر وصول موافقة الأمن على حضور الجماهير وأنه فوجئ بتهرب رئيس الجبلاية بداعى انشغاله.

تابع أن مجلس الإدارة انتظر حتى الساعة السادسة والنصف ولم يأتيه الموافقة أو تذاكر المباراة مختومة من الأمن لحضور المباراة الا أن الأمر لم يحدث ما جعل رئيس النادى يدعو لاجتماع مجلس إدارة عاجل.

عادل طعيمة: الأهلي يحتاج أن يلعب كرة دون عصبية



علق عادل طعيمة نجم الأهلى السابق، على أداء الفريق الأحمر أمام بيراميدز، بأن الفريق لا يحتاج إلى عصبية ولكنه يحتاج أن يلعب كرة حيث انتقد وجود كرات طولية ووجود عصبية فى أداء الفريق لم تكن موجودة من قبل -وفقا لقوله-، كان بيراميدز قد أسقط فريق الاهلي بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الخميس، سجل هدف بيراميدز لاعبه البرازيلي كينو فى الدقيقة 13 وبذلك كرر بيراميدز فوزه على الأهلي بعدما فاز عليه في الدور الأول بهدفين لهدف.

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وقال عادل طعيمة، إنه يقترح تطبيق برنامج اليوم المفتوح فى الأهلى حتى يكون هناك ألفة بشكل أكبر بين اللاعبين بجانب تطبيق التدريبات التخصصية من جانب الجهاز الفنى للفريق لعلاج بعض الأزمات قائلا:"فى كرة مثلا بتوصل للمهاجم مفروض يضعها بيمينه بيعملها بشماله ومشاكل أخرى تحتاج إلى تدريب تخصصى".

كما أوضح طعيمة إلى إن قرار استمرار الأوروجويانى لاسارتى المدير الفنى للأهلى من عدمه يعود إلى رؤية المجلس الأحمر كما شدد إنه يتمنى أن يجتمع محمود الخطيب رئيس الأهلى مع اللاعبين لتصحيح المسار فى الفترة المقبلة كما أوضح إنه لا يستطيع لوم لاسارتى حيث يرى إنه جاء وتسلم المهمة وهناك كم كبير من الإصابات وأمور أخرى مثل عدم قيد بعض اللاعبين فى إفريقيا ما أدى إلى الخروج من البطولة بجانب توالى مباريات الفريق لذلك يضع له عذرا.

شاهد كيف تعامل عبد الله السعيد مع هتافات الأهلاوية × 59 ثانية



هاجمت جماهير الأهلى المتواجده فى ستاد بتروسبورت عبد الله السعيد خلال مباراة فريقهم أمام بيراميدز التى انتهت بخسارة المارد الأحمر بهدف دون رد.

الاهلي وبيرميدز.. مصدر بالأهلى: إقالة لاسارتي بعد انتهاء الدوري



الاهلي وبيراميدز لقاء ساخن فجر أزمة فى النادى الاحمر حيث كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي موقف ناديه من إقالة الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، عقب الخسارة أمام بيراميدز في الدوري العام، بعد أيام من توديع بطولة دوري أبطال أفريقيا.