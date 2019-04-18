اونلاين | Yalla zamalek يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر yalla shoot zamalek vs ismaily

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، على تشكيل الابيض لمباراة اليوم أمام الإسماعيلي، المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف، على ملعب الجيش بمدينة السويس، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري العام لموسم 2018 2019.

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ومن المتوقع ان يبدأ بالتشكيل التالي :

حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش.

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خط الدفاع: محمد عبد السلام، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، محمد إبراهيم، يوسف أوباما، إبراهيم حسن، حميد أحداد.

خط الهجوم: خالد بوطيب.