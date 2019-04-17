“كورة لايف” شاهد مباراة مانشستر سيتي و توتنهام اليوم الأربعاء 17/4/2019 في الدور...

نقدم اليوم بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، في إياب دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا، وذلك فى تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب “الاتحاد”.

والجدير بالذكر أن فريق مانشستر سيتي يخاف من تكرار موقف الموسم الماضي، وذلك عندما ودع دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي ومن فريق إنجليزي وهو ليفربول، كما أنه خسر على ملعب توتنهام، وذلك خسر السنة الماضية على ملعب ليفربول بثلاثية نظيفة، لكنه هذه المرة يسعي إلى الفوز ، والتى لم يتمكن من تحقيقها قبل عام، عندما خسر على ملعبه أمام “الريدز” 1-2 ليودع البطولة.

والجدير بالذكر أن توتنهام يفقد في مباراة اليوم لجهود قائده هاري كين وذلك بسبب الإصغصابته ابة، بينما يغيب عن مانشستر سيتي الحارس كلاوديو برافو، والظهير الأيسر زينتشينكو للسبب ذاته.ويكفي توتنهام التعادل السلبي في مباراة اليوم لبلوغ الدور نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما تفوق على مانشستر سيتي في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب “وايت هارت لين” بهدف نظيف، بينما يحتاج مانشتسر سيتي لتحقيق الفوز بهدفين دون مقابل، وذلك لمواصلة الفوز نحو تحقيق حلم التتويج بلقب دوري ابطال اوروبا والحفاظ على حلم الرباعية التاريخية.