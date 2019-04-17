بث مباشر بدون تقطيع.. ليفربول × بورتو (دوري أبطال أوروبا)

كتب: ضياء السقا

يحل ليفربول الإنجليزي، المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، ضيفا ثقيلا على بورتو البرتغالي، في التاسعة مساء الأربعاء، في إطار منافسات إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وكان لقاء الذهاب في إنجلترا، قد انتهى بفوز ليفربول بهدفين نظيفين، سجلهما نابي كيتا وروبرتو فيرمينيو.

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه، الذي سيواجه به بورتو، وجاء كالتالي:

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حارس المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبيرتسون.

خط الوسط: ويجنالدوم، فابينيو، جيمس ميلنر.

خط الهجوم: محمد صلاح، أوريجي، ساديو ماني.