رياضة | رئيس يوفنتوس يفاجئ الجميع بهذا القرار الناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس يوفنتوس يفاجئ الجميع بهذا القرار الناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق أندريا أنييلي رئيس الفريق الاول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي على خروج الفريق من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على يد أياكس أمستردام الهولندي بالخسارة بهدف واحد مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أليانز ستاديوم بتورينو.

وصرح انييلي أن خروج البييانكونيري من البطولة أمر صعب للغاية فالإدارة وفرت للفريق جميع الإحتياجات المطلوبة وتعاقدنا مع لاعبين على أعلى مستوى مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو وواجبي كرئيس للنادي التواجد في اللحظات القاسية مثل هذه.

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وأضاف " أياكس استحق التأهل ولكن في نفس الوقت الفريق في حالة إستقرار خلال السنوات الستة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا ويجب علينا أن نتطور بشكل تدريجي مستقبلاً لتحقيق الهدف المنشود وهو التتويج بذات الأذنين.

وأكمل " الفريق الهولندي يجهز لهذا الفريق منذ سنوات ويستحقون كل ما وصلوا إليه وكانوا على قدر المسؤولية في لقاء الذهاب ايضاً وليس مباراة اليوم فقط.

وأنهى تصريحاته أن الفريق على وشك الفوز بالكالتشيو للمرة الثامنة توالياً وهو أمر غير عادي بالمرة وسوف نواصل تدعيم الصفوف لحصد جميع الألقاب الممكنة الموسم المقبل.