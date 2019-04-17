اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو بث مباشر اليوم الأربعاء 17-4-2019 Mohamed Salah في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو بث مباشر اليوم الأربعاء 17-4-2019 Mohamed Salah في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الكرة الجميلة ستكون حاضرة وبقوة في ملعب الدراجاو الذي يحتضن مباراة ليفربول وبورتو اليوم الاربعاء بث مباشر كورة لايف في إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

الحكاية تبدو مذهلة لنجمنا المصري محمد صلاح الذي توهج في ملعب الأنفيلد منذ ساعات حينما سجل هدفا من أروع الأهداف في شباك تشيلسي لتخرج مباراة يوم الأحد الماضي بفوز ليفربول بهدفين دون رد ويعود لتصدر مسابقة الدوري الإنجليزي.

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لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب الانفيلد يوم الثلاثاء قبل الماضي انتهى بفوز الريدز بثنائية بيضاء بوابة مصر الجديدة ، قبل أن يرحل اليوم لمواجهة واحدة من أهم وأشرس الفرق على ملعبه.

ونجح ليفربول في تخطي عقبة كبيرة في دور الستة عشر عندما حقق زملاء صلاح فوزا كبيرا على بايرن ميونيخ الألماني بهدفين دون رد، بعدما كانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وعلى الجانب الآخر، كان زملاء الدولي الإسباني المخضرم إيكر كاسياس حقق ريمونتادا رائعة على روما الإيطالي بعد الخسارة في الاوليمبيكو بهدف مقابل هدفين، وقلب الطاولة الدراجاو بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويسعى يورجن كلوب لقيادة فريقه ليفربول لنهائي المسابقة الأوروبية والتتويج بها بعد أن كان قريبا منها العام الماضي لكن ريال مدريد حسم اللقب في النهائية.