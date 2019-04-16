اونلاين | bein sport مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر | يلا شوت barcelona | كول كورة | كورة لايف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر bein sport مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر | يلا شوت barcelona | كول كورة | كورة لايف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض مانشستر يونايتد الإنجليزي مباراة صعبة خارج أرضه عندما يحل ضيفاً على برشلونة الإسباني مساء اليوم الثلاثاء في ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تنطلق المباراة في الساعة (23:00 بتوقيت الإمارات)، و(22:00 بتوقيت السعودية)، و(21:00 بتوقيت القاهرة)، و(20:00 بتوقيت جرينيتش).

تذاع المواجهة على شبكة “بي إن سبورتس” وتحديداً على قناة HD1، بتعليق صوتي لعصام الشوالي وحفيظ الدراجي.

حقق برشلونة خارج أرضه في لقاء الذهاب الفوز بنتيجة (1-0)، لذا مهمة مانشستر يونايتد في الإياب تتطلب تعويض الخسارة في “كامب نو” للصعود إلى نصف النهائي.

كامل الأسلحة

أشارت صحيفة “آس” الإسبانية بأن إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة سيلعب بتشكيلته الأساسية في لقاء اليوم ضد مانشستر يونايتد من أجل حسم مسألة التأهل لدور نصف النهائي الذي غاب عن البرسا منذ عام 2015.

وأكملت الصحيفة أن الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي لن يشارك في التشكيلة الأساسية، وسيلعب البرازيلي فيليبي كوتينيو في خط هجوم البرسا بجانب الثنائي لويس سواريز، وليونيل ميسي.

وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة كالتالي :

Advertisements

حراسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : سيميدو، بيكيه، لينجليه، جوردي ألبا

خط الوسط : سيرجيو بوسكيتش، راكيتيتش، آرثور ميلو

خط الهجوم : فيليبي كوتينيو، لويس سواريز، ليونيل ميسي

بينما جاءت تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة كالتالي :

حراسة المرمى : دي خيا

خط الدفاع : دالوت، ليندلوف، سمولينج، أشلي يونج

خط الوسط : بول بوجبا، ماكتوميناي، فريد

خط الهجوم : ماركوس راشفورد، روميلو لوكاكو، أنتوني مارسيال