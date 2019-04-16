الارشيف / اخبار الرياضه

اونلاين | hd juventus vs ajax مشاهدة مباراة يوفنتوس وأياكس بث مباشر في دوري ابطال اوروبا champions league

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر hd juventus vs ajax مشاهدة مباراة يوفنتوس وأياكس بث مباشر في دوري ابطال اوروبا champions league والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

hd juventus vs ajax مشاهدة مباراة يوفنتوس وأياكس بث مباشر في دوري ابطال اوروبا champions league

موعد مباراة يوفنتوس ضد أياكس يشهد ملعب  أليانز ستاديوم (تورينو) واحدة من أقوى المباريات التي سوف تجمع بين يوفنتوس وأياكس في مباراة إياب ربع نهائي 2018/2019، يدخل فريق يوفنتوس المباراة متصدرًا برصيد 84 نقطة حققهم في 32 مباراة،وكان الفريق قد تلقى خسارة مفاجأة أمام فريق سبال بنتيجة 2-1 فى الجولة الماضية.

hd juventus vs ajax مشاهدة مباراة يوفنتوس وأياكس بث مباشر في دوري ابطال اوروبا champions league

ويحتل أياكس أمسترادم صدارة الدوري الهولندي برصيد 74 نقطة، كما يذكر أن الفريق قد حقق فوزا كبيرا أمام إكسلسيور فى الجولة الماضية بنتيجة 6-2، كما يذكر أنه قد أقصى فريق من دور ال16 بعدما خسر فى لقاء الذهاب على أرضه 2-1 وخطف فوزا مثيرا فى الإياب بنتيجة 4-1 .

hd juventus vs ajax مشاهدة مباراة يوفنتوس وأياكس بث مباشر في دوري ابطال اوروبا champions league

يستضيف فريق يوفنتوس منافسه أياكس أمستردام بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ويأمل فريق السيدة العجوز فى تحقيق انتصار كبير فى المباراة الحاسمة، كما يسعى الفريق فى الاحتفال بين جماهيره وعلى أرضه بتخطى الخصم والتأهل لنصف النهائى، ويطمح البيانكونيري فى تقديم مباراة كبيرة وإظهار شخصية الفريق الكبير من أجل حلم التتويج باللقب الأوروبى.

hd juventus vs ajax مشاهدة مباراة يوفنتوس وأياكس بث مباشر في دوري ابطال اوروبا champions league
Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا