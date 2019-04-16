اونلاين | hd juventus vs ajax مشاهدة مباراة يوفنتوس وأياكس بث مباشر في دوري ابطال اوروبا champions league

موعد مباراة يوفنتوس ضد أياكس يشهد ملعب أليانز ستاديوم (تورينو) واحدة من أقوى المباريات التي سوف تجمع بين يوفنتوس وأياكس في مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018/2019، يدخل فريق يوفنتوس المباراة متصدرًا الدوري الإيطالي برصيد 84 نقطة حققهم في 32 مباراة،وكان الفريق قد تلقى خسارة مفاجأة أمام فريق سبال بنتيجة 2-1 فى الجولة الماضية.

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ويحتل أياكس أمسترادم صدارة الدوري الهولندي برصيد 74 نقطة، كما يذكر أن الفريق قد حقق فوزا كبيرا أمام إكسلسيور فى الجولة الماضية بنتيجة 6-2، كما يذكر أنه قد أقصى فريق ريال مدريد من دور ال16 بعدما خسر فى لقاء الذهاب على أرضه 2-1 وخطف فوزا مثيرا فى الإياب بنتيجة 4-1 .

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