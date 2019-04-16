اونلاين | بث حي مشاهدة مباراة يوفنتوس واياكس بث مباشر اليوم 16-4-2019 في دوري ابطال اوروبا

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بث حي مشاهدة مباراة يوفنتوس واياكس بث مباشر اليوم 16-4-2019 في دوري ابطال اوروبا يدخل فريق يوفنتوس مباراة اليوم بقيادة نجمه الأول البرتغالي

بث حي مشاهدة مباراة يوفنتوس واياكس بث مباشر اليوم 16-4-2019 في دوري ابطال اوروبا أياكس الهولندي نجح في إنهاء مباراة الذهاب متعادلا بعدما كان متأخرا بهدف رونالدو ليحافظ على آماله في التأهل لنصف النهائي ومواصلة مغامرته في البطولة الأقوى في العالم حيث نجح الفريق الهولندي في التأهل لهذا الدور بعد ريمونتادا تاريخية عقب تفوقه على

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