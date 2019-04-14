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جدة - عمرو شويل

مشاهدة مباراة الاهلى والنجم الساحلى بث مباشر اليوم الاحد 14-4-2019 في نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد اون لاين حيث يلتقي الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي رجال بقيادة مديره الفني السلوفيني نيكولاماركوفيتش، مع نظيره النجم الساحلي التونسي، في نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية المقامة بالمغرب خلال الفترة من 5 وحتى 14 ابريل الجاري .

مشاهدة مباراة الاهلى والنجم الساحلى بث مباشر



الرياضية

مشاهدة مباراة الاهلى والنجم الساحلى بث مباشر حيث صعد الأهلي للنهائي بعد فوزه على نظيره الترجي التونسي بنتيجة 30 - 27، فيما تأهل النجم الساحلي بعد فوزه على مولودية وجدة المغربي بنتيجة 31 - 26.

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التقى الأهلي مع النجم الساحلي في ختام لقاءات المجموعة الثانية من دور المجموعات، وانتهى اللقاء بالتعادل بنتيجة 29 - 29.