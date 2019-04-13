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جدة - عمرو شويل

مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر اليوم السبت 13-4-2019 فى دورى ابطال افريقيا اون لاين، يستضيف المارد الأحمر نظيره الجنوب أفريقي فى تمام الساعة السادسة مساء الليلة فى إياب دور الثمانية فى لقاء يبحث فيه الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق عن معجزة كروية بالفوز بنص دستة أهداف نظيفة لضمان التأهل إلى نصف النهائى.

مشاهدة مباراة الاهلى وصن داونز فى دورى ابطال افريقيا



مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر اليوم السبت 13-4-2019 فى دورى ابطال افريقيا اون لاين ، ويسعى الشياطين الحمر لتحقيق المستحيل فى مباراة صعبة للغاية بعد الهزيمة الكارثية التى تعرض لها بالخسارة الكبيرة بخماسية نظيفة ، فى مباراة الذهاب فى عاصمة جنوب افريقيا بعد أداء باهت.

مشاهدة مباراة الاهلى وصن داونز اليوم بث مباشر



مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر اليوم السبت 13-4-2019 فى دورى ابطال افريقيا اون لاين، ويعتمد الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق على عاملى الأرض والجمهور لتخطى عقبة صن دوانز ، حيث يعول على حضور أكثر من 30 ألف متفرج على ملعب برج العرب بالاسكندرية بعد حصوله على الموافقات الامنية اللازمة لدعم الفريق قبل موقعة الإياب ، لتشجيع الشياطين والضغط على الخصم فى محاولة لإرهابه كرويا وكذلك يستغل اللعب على ملعبه فى مباراة الاياب للخروج بأفضل نتيجة ممكنة لضمان العبور إلى مباراة نصف النهائى فى طريقه لبلوغ نهائى البطولة الأغلى فى تاريخ الاندية الافريقية بعدما وصل للنهائى العاميين الماضيين وخسر أمام الوداد والترجى فى المغرب وتونس .

مباراة الأهلى وصن داونز بث مباشر اليوم السبت



مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر اليوم السبت 13-4-2019 فى دورى ابطال افريقيا اون لاين، كما يستعد الأهلى بالقوة الضاربة لقيادة الفريق حيث من المتوقع أن يبدأ المباراة بتدعيم خط الهجوم بالأسلحة الكاملة للأحمر وهم كل من حسين الشحات ومروان محسن وناصر ماهر وصلاح محسن ورمضان صبحي ووليد أزارو وجونيور أجايي.

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بث مباشر مباراة الأهلى وصن داونز اليوم السبت

مشاهدة مباراة الأهلى وصن داونز بث مباشر اليوم السبت 13-4-2019 فى دورى ابطال افريقيا اون لاين، وينحاز التاريخ للأهلى رغم صعوبة الهزيمة الأخيرة بخماسية نظيفة إلا أنها تعد المباراة الوحيدة التى فاز بها الفريق الجنوب افريقى ضمن 5 مواجهات للفريقين ، حيث التقوا في 5 مباريات جمعتهما في دوري أبطال إفريقيا،وكان الفوز حليف الأهلي في مواجهتين اثنتين، بينما انتهت مواجهتان بالتعادل وفى مباراة الذهاب فاز صن دوانز بنتيجة ثقيلة جدا على ضيفه الاحمر فى سابقة لم تحدث فى تاريخ الاندية المصرية فى المبارايات القارية بدورى الابطال أو بالكونفرالية بالهزيمة بخمسة أهداف نظيفة .

بث مباشر مباراة الأهلى وصن داونز اليوم السبت

مشاهدة مباراة الأهلى وصن داونز بث مباشر اليوم السبت 13-4-2019 فى دورى ابطال افريقيا اون لاين، بصفة عامة واجه الشياطين الحمر فرق جنوب أفريقيا في 20 مباراة في مختلف المسابقات الإفريقية ، وكان الفوز حليف الأهلي في 8 مباريات، وسيطر التعادل على نتيجة 6 مباريات، فيما خسر الأهلي 6 مباريات ، وكان أكبر فوز في تاريخ مواجهات الأهلي وفرق جنوب إفريقيا، عندما فاز الأحمر بنتيجة 4-1 على حساب كايزر تشيفز في السوبر الإفريقية، عام 2002، وتعد أكبر خسارة هى الأخيرة للأحمر بخماسية نظيفة .