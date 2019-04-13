خاص.. الخطيب للاعبي الأهلي قبل موقعة صن داونز: “الجون ب 50 ألف جنيه” ولكن بشرط وحيد

أصدر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس لجنة الكرة بالنادي، قرارا عاجلا قبل لقاء صن داونز المرتقب والمقرر انطلاقه في تمام السادسة مساء اليوم السبت، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأبلغ الخطيب قراره لسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، والذي تضمن منح اللاعب الذي يحرز هدفا في شباك صن داونز 50 ألف جنيه، وذلك من أجل تحفيز اللاعبين قبل لقاء الفريق الجنوب إفريقي، حيث يحتاج الفريق للفوز بفارق 6 أهداف.

وانتهى لقاء الذهاب بفوز صن داونز بخمسة أهداف نظيفة، ويحتاج الأهلي للفوز بسداسية على ملعب برج العرب من أجل التأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وجاء فرمان الخطيب مشروطا، حيث اشترط الخطيب تأهل الفريق إلى نصف النهائي، أي انتهاء المباراة بفوز الأهلي بفارق بسداسية، من أجل تطبيق قراره بمنح اللاعب الذي يحرز هدفا 50 ألف جنيه.