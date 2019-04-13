بث مباشر..ماتش الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت 13-4-2019| موعد مباراة الأهلي وصن...

يقوم فريق الأهلي بإستضافة نظيره فريق صن داونز اليوم السبت 13-4-2019، نقدم اليوم بثاً مباشراً لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وسوف تُقام المباراة على استاد الجيش ببرج العرب ، وسوف تُقام المباراة في تمام السادسة من مساءًا اليوم السبت 13 أبريل 2019 بتوقيت القاهرة، و في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت السعودية ، وذلك وسط حضور جماهيري كبير قد يتعدي الـ 30 ألف مشجع.

ويخوض الأهلي لقاء اليوم رافعاً شعار “لا مستحيل في كرة القدم”، كما يسعي الفريق في تحقيق الفوز على صن داونز الأفريقي بخمسة أهداف أو أكثر لتحقيق المعجزة والصعود للدور قبل النهائي، وذلك بعد خسارته في لقاء الذهاب بخماسية نظيفة صعّبت من مهمته في لقاء اليوم .

وقام المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاسارتي ، على تهيئة اللاعبين نفسياً قبل مواجهة اليوم ، كما طالبهم بتقديم أداء قوي ليزيل الصورة السيئة التي ظهروا عليها في لقاء الذهاب، كما قام الجهاز الفني للأهلي بعرض مباريات لفريق صن داونز خارج ملعبه وطريقة لعبه ومحاولة ضربها وتحقيق أهداف مبكرة تساعد في فتح اللقاء.

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التشكيل المتوقع لفريق الأهلي اليوم

على لطفي – محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمود وحيد – حسام عاشور – أحمد فتحي – أيمن أشرف – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد هاني – حمدي فتحي – عمرو السولية – على معلول – ناصر ماهر – مروان محسن – رمضان صبحي – حسين الشحات – وليد أزارو – صلاح محسن – محمد شريف – أجايي.

والجدير بالذكر أن فريق صن داونز سوف يخوض لقاء اليوم بمعنويات مرتفعة ، وذلك بعد الفوز الكبير الذي حققه في لقاء الذهاب بخماسية نظيفة ، أعطته أفضلية كبيرة في تخطي عقبة الأهلي مساء اليوم والوصول للدور قبل النهائي.