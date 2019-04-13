اونلاين | مشاهدة مباراة برشلونة وهويسكا بث مباشر اليوم السبت 13/04/2019 الدوري الإسباني

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كورة اون لاين مشاهدة مباراة برشلونة وهويسكا مباشر يلا شوت بدون تقطيع، يستضيف نادي هويسكا نظيره الكتالوني برشلونة مساء يوم السبت الموافق 13 ابريل 2019 وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من عمر مسابقة الدوري الإسباني حيث يدخل برشلونة لقاء هويسكا وهو منتشي بفوزه الأخير في دوري الأبطال على نادي مانشستر يونايتد على ملعب الأولد ترافورد بمانشستر ويسعي هويسكا لتعويض جماهيره من بعد أن تأكد هبوطه للدرجة الثانية من الدوري الأسباني البرسا المنتشي بالفوز في دوري الأبطال على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خارج الديار بنتيجة هدف دون رد، ويسعى جاهداً من أجل تحقيق الفوز على نادي هويسكا من أجل حسم لقب الدوري الذي حسم بنسبة كبيرة هذا الموسم .

رابط بث مباشر لعبة برشلونة مشاهدة مباراة برشلونة وهويسكا بث مباشر يوتيوب لايف، هذا وقد خضع الدولي الأرجنتيني ليو ميسي نجم برشلونة الإسباني إلى الفحوصات الطبية من أجل تحديد حجم إصابته، وجدير أن ميسي تعرض للإصابة خلال مباراة مانشستر يونايتد بمسابقة دوري الأبطال بدور ربع نهائي، وكانت الإصابة علي مستوي الأنف مما جعلت أنفه ينزف بشدة، وذلك إثر التحام قوي من قبل اللاعب كريس سمولينج لاعب المان يونايتد الإنجليزي، وجدير أن اللاعب صرح بعد أن إنتهت المباراة من أجل الإعتذار لميسي بسبب تدخلة الشديد، وأشارت الفحوصات الطبية أن ميسي لم يتعرض لكسر على مستوى الأنف وكانت كدمة بسيطة ومن المرجح أن يكون أساسي أمام فريق هويسكا الإسباني