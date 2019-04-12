رياضة | مشاهدة قرعة كأس أمم أفريقيا مصر 2019 بث مباشر (تغطية مباشرة) beIN SPORTS الإخبارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة قرعة كأس أمم أفريقيا مصر 2019 بث مباشر (تغطية مباشرة) beIN SPORTS الإخبارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقدم لكم البث المباشر (تغطية مباشرة) لمشاهدة قرعة كأس أفريقيا مصر 2019، تفاصيل أكثر عن المجموعات الـست وموعد البث المباشر للقرعة.

تقام مساء اليوم الجمعة 12 نيسان/أبريل القادم بالعاصمة المصرية القاهرة قرعة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في نسحتها الثانية والثلاثين التي تستضيفها مصر بعد أن كانت مقرّرة في الكاميرون.

تنطلق القرعة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

بإمكانكم متابعة البث المباشر لمراسم قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 مباشر على قناة beIN SPORTS الإخبارية بصفة مجانية.

كما تتيح لكم قنواتنا متابعة عملية القرعة على الانترنت في بث مباشر وبدون تقطيع على الرابط التالي beIN CONNECT.

بإمكانكم أيضاً مشاهدة البث المباشر لقرعة كأس أمم أفريقيا على صفحة القناة الإخبارية على موقع YouTube:

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تقام النهائيات من 21 حزيران/يونيو إلى 19 تموز/يوليو على 6 ملاعب موزعة على أربع مدن.

يملك المنتخب المصري الرقم القياسي في عدد الألقاب بكأس أمم أفريقيا إذ توّج بالبطولة 8 مرات آخرها في 2010.

وسُحب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم جاهزية الملاعب والبنية التحتية لاستقبال المنتخبات المشاركة والجماهير المتابعة للبطولة القارية العريقة.

وتم تقسيم المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة القارية إلى 4 مستويات، إذ يضم كل مستوى 6 منتخبات، لتكوين المجموعات الست.