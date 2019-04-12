اونلاين | بث مباشر الاهلي والهلال "Ahli and Hilal" كورة ستار | بث الاسطورة

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بث مباشر الاهلي والهلال "Ahli and Hilal" كورة ستار | بث الاسطورة

مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي على ملعب الملك عبدالله الدولي بجدة والمعرفة باسم "الجوهرة المشعة"، وذلك اليوم الجمعة في تمام الساعة 7:45 بتوقيت القاهرة و8:45 بتوقيت مكة المكرمة.

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بث مباشر الاهلي والهلال "Ahli and Hilal" كورة ستار | بث الاسطورة Advertisements ويتواجد نادي الهلال بقيادة الكرواتي زوران ماميتش في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة بينما الأهلي بالمركز الخامس برصيد 46 نقطة، ويحاول نادي أهلي جدة خطف النقاط الثلاث من المباراة لضمان أحد المركزين "الثالث أو الرابع" بينما الهلال يريد العودة للصدارة فأي تعثر سيكون في صالح النصر، كما يسعى الكرواتي ماميتش للفوز واستعادة ثقة الجماهير الهلالية فيه بعد النتائج المخيبة للآظال محلياً وآسيوياً في ظل تراجع مستوى مهاجمه الفرنسي بافيتيمبي جوميز.

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بث مباشر الاهلي والهلال "Ahli and Hilal" كورة ستار | بث الاسطورة

وتقابل الفريقان في 21 مواجهة سابقة بدوري المحترفين السعودي حيثُ فاز الهلال في 9 مباريات وفاز الأهلي في 3 مواجهات وحسم التعادل 9 مواجهات.