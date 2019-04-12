رياضة | القنوات الناقلة لقرعة كأس أمم أفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات الناقلة لقرعة كأس أمم أفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية اليوم الجمعة صوب سفح الأهرامات من أجل متابعة حفل سحب قرعة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم والتي تجرى لتحديد ملامح المجموعات الستة.

وكان الموقع الرسمي للإتحاد الأفريقي لكرة القدم قد نشر اليوم الخميس بيان قال فيه أنه إعتمد على تصنيف المنتخبات الذي صدر عن الإتحاد الدولي لكرة القدم.

وتم تفضيل منتخبي مصر بحكمها الدولة المنظمة للبطولة بالإضافة إلى المنتخب الكاميروني بصفته حامل لقب النسخة الأخيرة التي أقيمت في الجاوبون 2017.

وبرر الكاف الأمر أنه إستند إلى المادة رقم 73.1 من لائحة المسابقات بالإتحاد الأفريقي لكرة القدم والتي تنص على وضع الدولة المضيفة على رأس المجموعة الأولى وحامل اللقب على رأس إحدى المجموعات الأخرى.

وتم تقديم مقترح للمكتب التنفيذي من أجل الإعتماد على نتائج المنتخبات في البطولات الثلاثة الأخيرة للأمم الأفريقية وتصفياتها الأمر الذي تم رفضه جملة وتفصيلاً.

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وتم تصعيد المغرب ونيجيريا إلى المستوى الأول وفق التعديل الجديد قبل أن تهبط منتخبات غانا وكوتديفوار إلى المستوى الثاني.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المركز الأول والمركز الثاني إلى دور الستة عشر بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في النظام الذي يطبق للمرة الأولى في كأس الأمم الأفريقية.

القنوات الناقلة لقرعة لكأس الأمم الافريقية

تنقل قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية في تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة عبر قناة أون سبورت إتش دي.