وجه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك اتهامات صريحة للسويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق بعد الخسارة من المصرى بهدفين مقابل هدف
حيث سيطرت حالة من الغضب الشديد علي رئيس الزمالك بعد الخسارة في مباراة اليوم واستبعاد مدرب الزمالك للعديد من اللاعبين وعلى رأسهم أيمن حفني وأحمد مدبولي ومحمد عنتر وانه ظالم لأكثر من لاعب.
حقق المصري فوزًا غاليًا على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري الممتاز.
وجاءت أهداف المصري في المباراة عن طريق إسلام أبوسليمة، في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق أوستين أموتو، بعد تصويبة صاروخية سكنت شباك جنش في الدقيقة 57، فيما جاء هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 90 عن طريق محمود علاء بعد ضربة جزاء احتسبها حكم المباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد خسارة الزمالك وتفريطه في الصدارة.. مرتضى منصور لجروس: أنت ظالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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