شكرا لقرائتكم صن داونز يستعرض عضلاته على الأهلي ويتراجع بعد 10 دقائق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف نادى ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقى، مهاجمه ليبوهانج مابوى، هداف الفريق، بالغواصة السوبر، استعراضا لقوة لاعبه والفريق قبل مواجهة النادى الأهلى فى إياب الدور الربع النهائى لدورى أبطال أفريقيا، ثم تراجع بعد حوالى 20 دقيقة.

ونشر الحساب الرسمى لنادى صن داونز على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر"، صورة لمهاجمه ليبوهانج مابوى، هداف الفريق، ووصفه بالغواصة السوبر، كنوع من استعراض القوة، ثم تراجع وحذ البوست عقب حوالى 20 دقيقة من توقيت النشر .

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