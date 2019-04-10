اونلاين | كورة أتش دي HD| مشاهدة match برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر REDS لايف مباراة برشلونة ومانشستر دوري ابطال اوروبا اليوم

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كورة أتش دي HD| مشاهدة match برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر BARCA لايف مباراة برشلونة ومانشستر دوري ابطال اوروبا اليوم

يحل برشلونة الإسباني ضيفاً على مانشستر يونايتد الإنجليزي في ملعب “أولد ترافورد” مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

كورة أتش دي HD| مشاهدة match برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر BARCA لايف مباراة برشلونة ومانشستر دوري ابطال اوروبا اليوم

تنطلق المباراة في الساعة (23:00 بتوقيت الإمارات)، و(22:00 بتوقيت السعودية)، و(21:00 بتوقيت القاهرة)، و(20:00 بتوقيت جرينيتش).

كورة أتش دي HD| مشاهدة match برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر BARCA لايف مباراة برشلونة ومانشستر دوري ابطال اوروبا اليوم

تذاع المواجهة على شبكة “بي إن سبورتس” وتحديداً على قناة HD1، بتعليق صوتي علي محمد علي من الملعب، ورؤوف خليف.

كورة أتش دي HD| مشاهدة match برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر BARCA لايف مباراة برشلونة ومانشستر دوري ابطال اوروبا اليوم

كانت أخر مواجهة جمعت بين مانشستر يونايتد وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا عام 2011، عندما التقى الفريقان في المباراة النهائية، وفاز وقتها “البارسا” بنتيجة (3-1).

كورة أتش دي HD| مشاهدة match برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر BARCA لايف مباراة برشلونة ومانشستر دوري ابطال اوروبا اليوم

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موعد مباراة برشلونة اليوم أمام أتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة

ولم تشهد المواجهات الرسمية السابقة بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني تفوق فريق على الأخر بشكل واضح، قد يتفوق الفريق الكتالوني ولكن ليس بفوارق واضحة.

كورة أتش دي HD| مشاهدة match برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر BARCA لايف مباراة برشلونة ومانشستر دوري ابطال اوروبا اليوم

ويستعرض موقع الخليج 365 في التقرير التالي تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وبرشلونة في جميع البطولات:

1- التقى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي مع نظيره برشلونة الإسباني في 11 مباراة رسمية منذ عام 1984، ونجح الشياطين الحمر في تحقيق الفوز خلال 3 مباريات وأنهى التعادل 4 مباريات، بينما فاز برشلونة في الـ4 مباريات الأخرين.

2- شهدت المباريات الـ11 التي جمعت بين الفريقين تسجيل 35 هدفًا، حيث هز لاعبو فريق مانشستر يونايتد شباك نظيرهم برشلونة بـ15 هدفاً، بينما سجل لاعبو الفريق الإسباني 20 هدفاً.

3- ويعتبر النجم الإنجليزي المعتزل مارك هيوز لاعب نادي مانشستر يونايتد هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين بواقع 3 أهداف، يليه زميله بريان روبسون برصيد هدفين وبنفس رصيد خريستو ستوشيكوف وريفالدو ثنائي برشلونة.

4- ونجح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا بمسماها الجديد والقديم 3 مرات، بينما حقق العملاق الإسباني برشلونة اللقب 5 مرات كثالث أكثر فريق تحقيقاً للقب خلفاً لريال مدريد وميلان.

كورة أتش دي HD| مشاهدة match برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر BARCA لايف مباراة برشلونة ومانشستر دوري ابطال اوروبا اليوم