القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد اليوم مجانا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا...

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد مجانا، وموعد مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد ، يلتقى اليوم الأربعاء على ستاد أولد ترافورد بإنجلترا اثنين من عمالقة الكرة الأوروبية، حيث يلتقي فريق برشلونة الإسباني الذي ضمن الفوز بلقب الدوري الإسباني لهذا العام في مطلع الأسبوع الحالي، ضد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

يتقابل الفريقين اليوم في مباراة الذهاب بالدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، وكان قد تأهل فريق برشلونة للدور الثمانية من هذه البطولة بعد فوزه على فريق ليون الفرنسي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في مجموع لقائي الذهاب والعودة في دور الـ 16 من نفس البطولة.

بينما تأهل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد دور قوى شهد خسارة الفريق في مباراته أمام فريق باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب بهدفين بدون مقابل، إلا أن استطاع فريق مانشستر تعويض الخسارة في مباراة العودة بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد وبهذه النتيجة قد تأهل فريق مانشستر يونايتد لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد مباشر اليوم

تنطلق مباراة الذهاب بين فريق برشلونة الإسباني وفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في مباراة الذهاب بدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء الموافق 10 أبريل في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب صاحب المباراة فريق مانشستر يونايتد “أولد ترافورد”.

وينتظر عشاق الكرة في مصر وجميع أنحاء العالم والمتابعين للساحرة المستديرة هذه المباراة، خاصة عشاق الأسطورة ليونيل ميسى، وكذلك مشجعي فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

تذاع مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي برشلونة ومانشستر يونايتد على قناة Bein Sport HD 1 المشفرة، بتعليق من المميز المصري على محمد علي على القناة الصوتية الأولى والمعلق رؤوف خليف على القناة الصوتية الثانية.

كما ستذاع المباراة على قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وكذلك قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد مجانا

نقدم اليكم القنوات المفتوحة التي تذيع مباراة برشلونة اليوم مجانا فى دورى الابطال، قنوات برشلونة ومانشستر يونايتد المفتوحة في دوري أبطال أوروبا اليوم مجانا.

القناة والقمر الصناعى التردد والاستقطاب قناة IRIB Varzesh على القمر، ARABSAT التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / قناة Rah-e-Farda على القمر، Afghansat 1 التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / قناة Syria Sport على القمر، EXPRESS AM44 التردد، 10986 أفقيِ / معدل الترميز، 12110 / قناة AZ Tv على القمر، AzerSpace 46°E التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / قناة 3 Sport على القمر، Afghansat 1 التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / قناة DUHOK HD على القمر، NSS 57°E التردد، 11188 عمودي / معدل الترميز، 1774 / قناة ARENA SPORT على القمر Eutelsat التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / قناة Idman على القمر، AzerSpace 46°E التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / قناة CBC SPORT HD على القمر AzerSpace 46°E التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / قناة Iran 3 على القمر، Intelsat 902 التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 /