اونلاين | مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر yalla shoot | بث مباشر مباراة اليونايتد وبرشلونة يلا شوت | كورة اون لاين لايف live

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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني بقيادة المدير الفني إرنستو فالفيردي مباراة قوية أمام مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء على ملعب أولد ترافورد لحساب مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر yalla shoot | بث مباشر مباراة اليونايتد وبرشلونة يلا شوت | كورة اون لاين لايف live HD

وتعتبر مواجهة مانشستر يونايتد حاسمة بشكل كبير فيما يخص ملامح منافسة البلوجرانا على لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم خاصةً أن اللقب غائب عن خزائن البلوجرانا منذ العام 2015 بعد أن حسم الفريق مواجهة أتلتيكو مدريد التي جمعت الفريقان السبت على ملعب الكامب نو بهدفين مقابل لا شيء.

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر yalla shoot | بث مباشر مباراة اليونايتد وبرشلونة يلا شوت | كورة اون لاين لايف live HD

ووسع برشلونة الفارق مع مطارده المباشر كنيبة دييجو سيميوني إلى إحدى عشر نقطة كاملة بعد أن رفع رصيده من النقاط إلى النقطة 73 فيما توقف رصيد الروخيبلانكوس في المركز الثاني عند 62 نقطة ما جعل الفريق قاب قوسين أو أدنى من الحفاظ على لقب الليجا.

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر yalla shoot | بث مباشر مباراة اليونايتد وبرشلونة يلا شوت | كورة اون لاين لايف live HD

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وحاول فالفيردي في مباراة فياريال التي سبقت لقاء أتلتيكو مدريد إراحة الكثير من اللاعبين على غرار النجم ليونيل ميسي والمدافع جيرارد بييه إلا أن مداورته لم تنجح وكاد الفريق أن يسقط في فخ الخسارة لولا أنه تدارك الموقف ودفع بالبولجا ميسي الذي ساهم في خروج الفريق متعادلاً بأربعة أهداف لكل فريق.

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر yalla shoot | بث مباشر مباراة اليونايتد وبرشلونة يلا شوت | كورة اون لاين لايف live HD

وأصبح فالفيردي في مأزق شديد بسبب الجدول المزدحم الخاص بالفريق وحساسية جميع المباريات فيما يخص الدوري الأسباني ودوري الأبطال.

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر yalla shoot | بث مباشر مباراة اليونايتد وبرشلونة يلا شوت | كورة اون لاين لايف live HD

ويخشى فالفيردي أن يصاب لاعبوه بالإرهاق بعد أن شاركوا في مباراة الروخيبلانكوس أمام فريق شرس إلا أنه نجح في الخروج من اللقاء دون إصابات.

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وتعد بطولة دوري الأبطال هذا الموسم اللقب الأهم للبلوجرانا وخصوصاً لليونيل ميسي الذي أكد في أكثر من مناسبة أنه يطمح لحمل ذات الأذنين هذا الموسم كقائد للفريق بعد رحيل القائد السباق أندريس إنيستا.