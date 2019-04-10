رياضة | عاجل.. صحيفة إنجليزية تفجر مفاجأة عن محمد صلاح بعد لقاء بورتو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. صحيفة إنجليزية تفجر مفاجأة عن محمد صلاح بعد لقاء بورتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر أفلت من الحصول على بطاقة حمراء خلال مباراة فريقه ضد بورتو البرتغالي مساء اليوم ضمن ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية أن محمد صلاح كان محظوظًا اليوم بعدما نجا من الحصول على بطاقة حمراء بعد تدخله بقوة ضد مدافع بورتو "دانيلو بيريرا" داخل منطقة الجزاء.

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وأشارت الصحيفة إلى أن تقنية الفيديو لم تشر لحكم المباراة لمنح "صلاح" أي بطاقة بعد تدخله ضد "بيريرا"

يذكر أن ليفربول تغلب على بورتو بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.