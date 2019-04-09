اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو اليوم الثلاثاء 9 - 4 - 2019 بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو اليوم الثلاثاء 9 - 4 - 2019 بث مباشر في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة بث مباشر لمباراة ليفربول ضد بورتو غداً الثلاثاء الموافق 9 أبريل ، والتي ستكون ضمن ذهاب ربع النهائي دوري أبطال أوروبا 2019 ، والذي يشارك ضمن صفوف الريدز النجم العالمي والمصري محمد صلاح في صفوفه ، وسنبدأ معكم كتابة التوقيت والقنوات الناقلة.

يلتقي فريق ليفربول في مباراته القادمة ضد بورتو بالذهاب ربع النهائي دوري أبطال أوروبا 2019 ، والتي ستكون علي ملعب أنفيلد بديار الحمر ، وستكون المباراة غداً الثلاثاء 7 / 4 / 2019 ، أما لقاء العودة سيكون يوم 16 القادم من نفس الشهر وستكون في البرتغال بملعب التنين..

وفي نفس التوقيت سوف يكون لقاء أخر بنكهة أنجليزية بين فريقي توتنهام هوتسبر ومانشستر سيتي المنافس لفريق ليفربول في صدارة الدوري الانجليزي..

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موعد المباراة: الثلاثاء الموافق 2019/4/9..

توقيت المباراة: التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة..

ملعب المباراة: تقام المباراة عى ملعب الآنفيلد معقل فريق ليفربول..

القنوات العارضة: تُعرض المباراة بشكل حصري على شبكة بي أن سبورتس الرياضية القطرية..