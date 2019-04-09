شكرا لقرائتكم اخبار الاهلى اليوم الثلاثاء 9-4-2019 واجتماع أمنى لحسم عدد الجماهير فى مباراة وصن داونز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت اخبار الاهلى اليوم الثلاثاء 9-4-2019 العديد من الأحداث الهامة والتى يأتى على رأسها انعقاد الاجتماع الأمنى لمباراة الأحمر وصن داونز من أجل حسم عدد الجماهير النهائى فى المباراة.

اجتماع أمنى لحسم عدد الجماهير فى مباراة الأهلى وصن داونز

يُعقد اليوم الإجتماع الأمنى لمباراة الأهلى وصن داونز الجنوب افريقى، المقرر لها السبت المقبل على ستاد برج العرب، من أجل حسم عدد الجماهير النهائى فى المباراة.. ويشهد الاجتماع حضور عامر حسين رئيس لجنة المسابقات ومندوب من النادى الأهلى والقيادات الأمنية والعسكرية بالإسكندرية.

وطلب الأهلى حضور 60 ألف مشجع فى المباراة، وحدد أسعار التذاكر بـ10 جنيهات فقط لتحفيز الجماهير على الحضور.

يذكر أن الاهلى خسر مباراة الذهاب بنتيجة 5 /0، ويحتاج للفوز بنتيجة 6 /0 للتأهل إلى نصف النهائى.

رسائل لاسارتى وإكرامى وعبد الحفيظ وعاشور لجماهير الأهلى

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نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر حسابها الرسمى على موقع فيس بوك، فيديو لمارتن لاسارتى المدير الفنى للقلعة الحمراء خلال تواجده فى مران الفريق الذى أقيم اليوم على ملعب التتش.

الأهلى يعتذر للجمهور عن فضيحة صن دوانز.. والخطيب: لا يكفى

بعد الفضيحة الكروية المدواية بخسارة الأهلى بخماسية نظيفة أمام صن دوانز تقدم لاعبو الأهلى باعتذار رسمى للنادى وجماهيره عما حدث فى جنوب أفريقيا والخسارة أمام صن داونز بخمسة أهداف.

الإصابة تحرم الأهلى من هشام محمد أمام المقاصة

تأكد غياب هشام محمد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، عن مباراة فريقه المقبلة أمام مصر المقاصة المقرر إقامتها بعد غد الأربعاء بسبب الإصابة.