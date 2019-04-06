شاهد الان.. بث مباشر برشلونة واتلتيكو مدريد بجودة عالية HD

يخوض رفاق الأرجنتيني ليونيل ميسي اختبارا صعب في الدوري الإسباني، عندما يستضيف فريق برشلونة منافسة أتلتيكو مدريد في تمام الساعة 8.45 مساء على استاد الكامب نو معقل النادي الكتالوني، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين للدوري الإسباني.

برشلونة يتطلع لحسم الليجا

يبحث فريق برشلونة عن تحقيق الفوز وحصد الثلاثة نقاط، ولا سيما وأن الفوز على أتلتيكو مدريد سيقرب الفريق الكتالوني من الاحتفاظ بلقب الليجا، حيث تعد مباراة اليوم بست نقاط، برشلونة تفادى الهزيمة أمام فياريال في الجولة الماضية عندما خطف تعادلا قاتلا بنتيجة 4-4 ليحتفظ رفقاء ميسي على صدارة الليجا برصيد 70 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

برشلونة يعاني من غياب أحد أبرز نجومه في الفترة الأخيرة وهو الفتى الفرنسي عثمان ديمبيلي بسبب الإصابة، كما سيفتقد الفريق الكتالوني في لقاء اليوم لخدمات آرتورو فيدال للإيقاف بسبب تراكم البطاقات.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد أتلتيكو مدريد اليوم

حراسة المرمى: مارك-أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جوردي ألبا - صامويل أومتيتي - جيرارد بيكيه - سيرجي روبيرتو

خط الوسط: آرثور - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو - لويس سواريز - ليونيل ميسي

وعلى الجانب الأخر يدخل فريق أتلتيكو مدريد لقاء اليوم رافعا شعار لا بديل عن الفوز من اجل تقليص الفارق مع برشلونة إلى 5 نقاط وينتظر نتائج الفريق الكتالوني في باقي مباريات المسابقة أملا في حصد اللقب، أتلتيكو مدريد قادم من الفوز على جيرونا بهدفين دون رد ليواصل مطاردة برشلونة على اللقب، أتلتيكو مدريد خاض الموسم الحالي 30 مباراة في الليجا حقق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 8 مباريات وتلقى الهزيمة في 4 مباريات فقط، أتلتيكو مدريد يفتقد في لقاء اليوم لخدمات دييجو كوستا وتوماس ليمار بداعي الإصابة، وهما من أبرز العناصر في الفريق المدريد.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع ضد برشلونة

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حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: فيليبي لويس - دييجو جودين - راؤول خيمينيز - سانتياجو أرياس

خط الوسط: توماس بارتي - كوكي - رودري - ساؤول نيجيز

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - ألفارو موراتا

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم

عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع بث مباشر لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد اليوم الأحد في تمام الساعة 8.45 مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة وتوقيت كل من الأردن وفلسطين، بث مباشر لمباراة برشلونة اليوم في تمام الساعة 9.45 مساء في قطر والسعودية والبحرين وجزر القمر ولبنان ، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة سلطنة عمان تبدأ المباراة في تمام الساعة 10.45 مساء، وفي تمام الساعة 6.45 بتوقيت جرينتش GMT عبر مجموعة قنوات "بي إن سبورت".

القنوات الناقلة لقمة برشلونة وأتلتيكو مدريد

مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر اليوم على yalla shoot today عبر Bein Sports HD 3، بتعليق التونسي عصام الشوالي، حيث يمكنكم متابعينا مشاهدة القناة عبر التردد 11547 HD وإشارة ارسال البث DVB-S2 ومعدّل تردد الموجة 8PSKK ومعدّل استقطاب الموجة Vertical معدّل الترميز 27500 ومعدّل تصحيح الخطأ 2/3 نقل مباشر HD عبر youtube

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

مشاهدة بث مباشر لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد اليوم السبت 6 - 4– 2019 في الدوري الإسباني لايف مجانا عبر المزيد من القنوات التي أعلنت إذاعة المباراة لايف بدون تشفير عبر القمر الصناعي النيل سات وهي فضائية ETV الأثيوبية المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة ضد إشبيلية على تردد 12380 – أفقي أو تردد 10757 – عمودي بجانت فضائيات.