يلا شوت.. بث مباشر مباراة ريال مدريد وايبار - يوتيوب «Kora Star»

يقدم الخليج 365 خدمة مشاهدة مباراة ريال مدريد وايبار بث مباشر اليوم السبت 6-4-2019، ضمن الجولة الـ 33 من منافسات الدوري الاسباني.
تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد وإيبار على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة الـ31 من الدوري الإسباني.
ويسعى الريال مصالحة جماهيره بعد الخسارة من فالنسيا (2-1) في الجولة الماضية، فيما تغلب إيبار على رايو فاليكانو بنفس النتيجة في الجولة ذاتها.
ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 57 نقطة، فيما يتواجد إيبار في المركز الحادي عشر برصيد 39 نقطة.
بث مباشر مباراة ريال مدريد وايبار
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