مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر yalla shoot | يلا شوت مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر اليوم...

مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر yalla shoot | يلا شوت مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر، يستضيف ملعب لوفتوس فيرسفليليد مباراة قوية من العيار الثقيل ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة اليوم، حيث سيواجه فريق الاهلي نظيره فريق صن داونز وذلك ضمن إطار ذهاب دور الربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا 2019، ومن خلال موقعنا سوف نتعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة لها، رابط الاسطورة بث مباشر مباراة الاهلي وماميلودي صن داونز اونلاين.

يلا شوت مباراة الاهلي وصن داونز

يلا شوت مباراة الاهلي وماميلودي صن داونز بث مباشر، يسعي فريق الاهلي المصري اليوم لتحقيق الفوز على نظيره صن داونز ليتأهل للدور النهائي، يذكر أن فريق الاهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة، أملاً اليوم في تحقيق نتيجة إيجابية ليسعد جمهوره الكبير في مواجهة الليلة، أما عن فريق ماميلودي فأنه يدخل اللقاء متحمساً للغاية يذكر أنه قدم موسم جيد للغاية، كما أنه يتربع على عرش صدارة جدول تريتب دوري جنوب أفريقيا برصيد 44 نقطة، ولكن لا نكن على عجلة وننتظر من سيحسم اللقاء لصالحه.

موعد مباراة الاهلي وصن داونز

ينطلق اللقاء الناري بين الاهلي المصري وصن داونز اليوم السبت الموافق 6 أبريل 2019، في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الرابعة مساءً بتوقيت السعودية، والساعة الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، على أن تقوم قناة بي ان سبورت 1 ببث اللقاء على شاشتها.

مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز